Vedeta a vorbit deschis despre anul 2025, pe care îl descrie drept cel mai greu din ultimul deceniu, un an în care provocările personale, problemele de sănătate și dorul de fiica ei au lăsat urme adânci. În mesajul publicat pe rețelele de socializare, Andreea a mărturisit că, deși arată excelent, sufletul ei a dus poveri grele, iar sinceritatea este singurul dar pe care și-l poate oferi la final de an. „În ultimul deceniu, acesta a fost cel mai greu an al meu”, a spus vedeta, subliniind că adevărul rămâne pentru ea cea mai vindecătoare cale

Prezentatoarea a explicat că sănătatea i-a fost afectată de stresul emoțional, iar unele momente au fost dificil de acceptat. A vorbit despre lecții de viață, despre situații fără vinovați și despre felul în care a învățat să își asculte sufletul. În trecut, Andreea Marin a discutat deschis despre epuizare și depresie, iar mesajul de acum confirmă că anul 2025 a fost o nouă încercare pentru echilibrul ei interior.

„Da, anul acesta a fost greu sufletește și sănătatea mi-a răspuns pe măsură poverilor așezate pe inima mea. Da, au fost si momente greu de acceptat, lecții de viață trăite, unele clare, altele fără sǎ poarte vina cuiva”

Dorul de Violeta, cea mai grea încercare a anului

Una dintre cele mai dureroase experiențe pentru Andreea Marin a fost distanța față de fiica ei, Violeta, plecată la studii în Statele Unite. Vedeta a recunoscut că despărțirea a cântărit enorm, mai ales în momente simbolice. Nu a putut fi alături de fiica ei la majorat și nici în ziua ei de naștere, două repere pe care le-au petrecut împreună toată viața. „După luni de zile despărțite de un ocean, eu și fiica mea am fost nevoite să fim departe una de cealaltă și în ziua majoratului său, și azi, în ziua mea de naștere”, a mărturisit Andreea, explicând că sesiunea de examene a Violetei a făcut imposibilă revederea mai devreme.

Totuși, vedeta a dezvăluit că fiica ei este în zbor spre casă și că acesta este cel mai frumos cadou pe care îl putea primi. Așteptarea revederii i-a adus speranță și bucurie, iar Andreea a descris emoția momentului cu o sinceritate dezarmantă. Pentru ea, legătura cu Violeta rămâne un sprijin esențial, iar distanța a transformat dorul într-o lecție de răbdare și iubire matură.

Un an greu, dar plin de recunoștință și credință

În ciuda încercărilor, Andreea Marin spune că prețuiește viața în toate formele ei, cu surprize, cu momente amare și cu lumină. Înmesajul său, a vorbit despre credință, despre puterea de a duce greutățile și despre speranța care nu o părăsește niciodată.

„Viața nu e întotdeauna cum ne-am dori sau cum o planificăm. Cu toate astea, probabil că Dumnezeu a pus în mine cea mai frumoasă sǎmânțǎ: puterea de a le duce pe toate, lumina speranței, credința ce nu mǎ pǎrǎsește nicicând.

Prețuiesc viața așa cum e, surprinzǎtoare, dulce-amară, cu provocările ei, cu blândețea, dar și cu neastâmpărul său, cu bune și grele, și caut să dau mai departe și celor din jur acest sentiment… E viața mea și străduința mea de a face mereu ceva mai bun în ea, și pentru mine, și pentru ceilalți, va exista mereu.”

În anul 51 al destinului său, Andreea promite să rămână același suflet solar, să păstreze valorile care o definesc și să continue să ofere celor din jur lumină și inspirație.

„Vă îmbrățișez cu inima, mulțumindu-vă că nu sunt nicicând cu adevărat singură: voi sunteți mereu parte din drumul meu”, a încheiat vedeta, într-un mesaj care a emoționat comunitatea sa de admiratori.

