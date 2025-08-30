Cum și-a amenajat Violeta Bănică camera de cămin din SUA?

Andreea Marin a postat pe rețelele sociale mai multe imagini și le-a arătat urmăritorilor săi campusul Universității Cornell și inclusiv camera de cămin a fetei sale.

Fosta prezentatoare TV a scris și un mesaj emoționant cu ocazia acestui nou început în viața Violetei Bănică. „Câte emoții însoțesc drumul unui părinte până la maturitatea copilului său… și când crede că în sfârșit poate respira ușurat, își dă seama că dorul e mai greu de dus decât tot ce a trăit până atunci!" - a transmis Andreea Marin.

Andreea Marin a petrecut o săptămână alături de fata ei în New York. Vedeta a povestit că acest campus universitar este construit ca un mic oraș dedicat studenților din întreaga lume.

Mai mult, fosta prezentatoare TV le-a mulțumit și profesorilor și apropiaților Violetei, care au contribuit la parcursul ei educațional și nu numai.