CCR decide ce se întâmplă cu pensiile magistraților

Este zi decisivă pentru reforma făcută praf de Bolojan! Astăzi are loc ședința crucială pentru a stabili dacă noua lege a pensiilor magistraților va fi sau nu constituțională.

Toate în contextul în care premierul a declarant că își va da demisia dacă proiectul nu va trece nici acum. La o luna de la ultima amânare, magistrații vor afla în doar câteva ore ce se va întâmpla cu veniturile lor după pensionare și dacă vârsta ieșirii la pensie va fi majorată.

În doar câteva ore va începe ședința crucială la Curtea Constituțională. Judecătorii vor dezbate și vor vota proiectul de reformă privind pensiile speciale, cel pe care premierul Ilie Bolojan și l-a asumat în Parlament.

Acesta prevede ca vârsta de pensionare a magistraților să crească etapizat până la 65 de ani și, de asemenea, cuantumul pensiei să nu depășească 70% din salariul net.

CSM nu a fost de acord cu aceste lucruri și a cerut implicarea Curții Constituționale, iar această ședință a fost amânată în repetate rânduri.

De la ultimul termen a trecut aproape o lună, iar astăzi la ora 13:00 se vor întruni judecătorii la Curtea Constituțională.

Ilie Bolojan spunea că dacă nu va trece acest proiect și va primi un aviz negativ, atunci își va da demisia.

Rămâne de văzut ce decizie vor lua judecătorii după această întâlnire.