Cristian Rizea: Am vorbit o dată de un blat al Astrei, 5-4 sau 4-3, nu mai știu cu cine, am dat eu exemplu într-un live. S-a jucat la pariuri și știu cum s-a și câștigat, Gigi Becali a jucat atunci, știu și cum s-au înțeles, tot.

Costin Ștucan: Interesant e că el a recunoscut că joacă la pariuri, dar doar pe echipa lui.

Cristian Rizea: O să vedeți că o să se deslușească toate astea, e un dosar la DIICOT, cu pariurile.

Costin Ștucan: Eu nu cred asta, am auzit și eu. Mă ocup de treaba asta cu pariurile de 13 ani și știu că mereu au fost declarații date la DIICOT, la DNA, dar nu s-a mișcat nimic.

Cristian Rizea: Depinde de puterea pe care o mai au oamenii din spatele lui Becali. L-am devoalat pe Gigi, am văzut că a fost o săgeată în partidul AUR, a fost pus.

Când i s-a zis «omoară-i pe suveraniști», i-a trădat pe Georgescu și Simion, el fiind deputat AUR. Azi susține pe cineva, mâine nu îl mai susține. Toată lumea și-a dat seama că Gigi este doar o marionetă. Dar oamenii din sistem s-au săturat de el, vă zic eu. Indiferent de câți bani le-a dat, că le-a dat. Așa e, când ai cash mult, făcut din afaceri așa cum le-a făcut, cu terenuri luate în fals, pe hotărâri judecătorești luate în fals, de a ajuns el mare latifundiar la Ilfov. Sunt multe de spus.