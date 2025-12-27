Un accident rutier a avut loc sâmbătă seară, în jurul orei 21:00, la intersecția străzilor Ovidiu și Română din municipiul Medgidia, fiind implicate o autospecială de poliție și un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani. Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, vehiculul Ministerului Afacerilor Interne se afla în misiune și se deplasa în regim prioritar, având în funcțiune atât semnalele acustice, cât și pe cele luminoase.

În urma impactului, cei doi polițiști aflați în autospecială și celălalt conducător auto au suferit vătămări corporale ușoare, fiind transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Reprezentanții IPJ au precizat că ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri. În prezent, polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările care au dus la producerea coliziunii.