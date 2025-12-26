Conform surselor Realitatea Plus, ar fi vorba despre un ofițer de la Școala de Poliție Câmpina reținut pentru tentativă de viol a unui elev în vârstă de 20 de ani.

Ancheta a început după o sesizare făcută de reprezentanții unei instituții de învățământ postliceal din Câmpina, iar din primele verificări s-a confirmat existența faptei.

Persoana bănuită, un bărbat în vârstă de 49 de ani, a fost condusă la sediul parchetului pentru audieri. Procurorul a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să se analizeze prelungirea cu alte măsuri preventive.

Cercetările sunt în curs, iar autoritățile au comunicat doar aceste informații public, conform legii, pentru a proteja integritatea procedurii și buna desfășurare a investigațiilor penale.