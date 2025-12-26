La fața locului au intervenit Poliția, ISU Vâlcea și echipa de la Drumuri Naționale, unde două victime cu politraumatisme sunt evaluate de echipajul SMURD.

Partea carosabilă este umedă, iar circulația rutieră se desfășoară pe o singură bandă, pe jumătate de cale.

Drumarilor le-au confirmat condițiile periculoase, iar intervenția continuă pentru reluarea normală a traficului.

Viteza adaptată necorespunzător și carosabilul umed par să fie factorii principali ai producerii accidentului, conform primelor evaluări ale autorităților.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea exactă a circumstanțelor și eventualelor alte nereguli.