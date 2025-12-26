Aglomerație la târgurile de Crăciun din țară

Românii se bucură de aceste zile de sărbătoare și au profitat de ziua frumoasă pentru a ieși la târgurile de Crăciun. Au avut parte, însă, de o surpriză cam neplăcută. Prețurile sunt mult mai mari decât anul trecut.

Chiar dacă nu își mai permit la fel de multe ca în anii trecuți, românii încearcă să păstreze spiritul Crăciunului și să se bucure de aceste sărbători.

Pe lângă mâncarea tradițională sau vinul fiert, la târgurile de Crăciun organizatorii au pregătit pentru bucureșteni patinoare, carusele sau roți panoramice. Dar nici acestea nu sunt pentru buzunarele tuturor.