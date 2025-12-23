Reprezentanţii ANPC au anunţat, marţi, că în perioada 15-19 decembrie, comisarii instituţiei au continuat acţiunile de control în târgurile de Crăciun, verificând activitatea a peste 80 de operatori economici din întreaga ţară.

În urma neregulilor au fost date 41 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ 231.000 de lei, şi au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme, în valoare de peste 22.000 de lei.



Principalele neconformităţi constatate au fost: comercializarea unor produse alimentare/nealimentare fără elemente de identificare şi caracterizare; deficienţe de informare, precum absenţa traducerilor în limba română pentru compoziţia articolelor textile; lipsa informaţiilor de avertizare privind utilizarea lumânărilor; lipsa informării corecte, complete şi precise în ceea ce priveşte lista de ingrediente; produse finite şi materii prime fără elementele de identificare necesare stabilirii trasabilităţii.