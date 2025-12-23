Așezarea mesei de Craciun

Cu ocazia Crăciunului, se obișnuiește să se organizeze o masă festivă la care avem și invitați. Astfel este esențial să ştii cum se face aşezarea mesei corect. În acest caz, gazda va trebui să aranjeze masa cu mult timp înainte de sosirea invitaților, pentru a se putea apoi ocupa de ultimele pregătiri culinare și de primirea oaspeților.

Fața de masă trebuie să fie curată, călcată și chiar apretată, iar cele mai elegante sunt considerate cele de culoare albă, spun specialiștii. Însă, de Crăciun se folosesc foarte mult fețele de masă de culoare roșie, pentru a fi în ton cu sărbătoarea. Într-un cadru mai familial sunt acceptate și cele colorate sau cu motive specifice sărbătorii. Când avem musafiri nu vom folosi o față de masă din plastic, oricât de bine ar imita orice țesătură, ci din material textil.

Ca musafirii să se simtă confortabil trebuie păstrat un spațiu de minimum 50 centimetri între comeseni. Musafirii trebuie așezați în așa fel încât să poată sta unii în fața altora pentru a putea discuta în voie.

Așezarea mesei de Craciun - cum punem farfuriile

Numărul farfuriilor, paharelor și al tacâmurilor va fi stabilit în funcție de felurile de mâncare. Fiecare farfurie va fi dublată de alta, folosită doar pentru a așeza pe ea farfuria din care mâncăm, aceasta va fi farfuria de serviciu. Peste această farfurie se pune farfuria pentru primul fel de mâncare.

Peste ea se pune șervetul din pânză, împăturit. Lângă fiecare farfurie, în partea stângă se vor pune furculițele aliniate de la stânga la dreapta, în ordinea utilizării lor. În partea dreaptă a fiecărei farfurii, lingura și cuțitele cu partea tăioasă spre farfurie și tot în ordinea utilizării lor (de masă, de pește, de gustări). Cel mai îndepărtat de farfurie va fi cel pentru primul fel de mâncare. Tacâmurile pentru desert se vor pune în fața farfuriilor.

Rânduiala paharelor- așezarea mesei de Craciun

Paharele la aşezarea mesei de Craciun vor fi puse în fața farfuriilor în ordinea mărimii lor (pentru apă, pentru vin roșu, vin alb, pahar pentru sherry, pentru țuică și pahar pentru lichior). Astfel încât ele să fie utilizate de la dreapta la stânga, în ordinea servirii băuturilor.

Dacă este cazul se va pune și câte o cupă pentru șampanie. După folosire, paharele de țuică se iau de pe masă. Sticlele de vin vor fi dispuse pe masă la îndemâna bărbaților care vor servi sau dacă alegem să nu le punem pe masă, paharele vor fi umplute și servite de către gazdă.

La aşezarea mesei de Craciun se ține cont ca din loc în loc să se aşeze coșulețe pentru chifle sau pâine, suportul cu condimente, coșuri cu fructe și vaze scunde cu flori naturale, precum și lumânări pentru a încânta privirea oaspeților. Florile să fie scunde, pentru ca invitații să se poată privi.

În timpul mesei, vinurile mai ales cele albe, vor fi servite reci. După masă se servesc cocteiluri și lichioruri. Salata se servește în castroane separate pentru fiecare invitat în parte.

Femeile au prioritate la masă

Primele servite la masă sunt femeile, chiar dacă sărbătoritul este un bărbat. Întâi cele mai în vârstă, apoi cele mai tinere, pe urmă bărbații, tot în ordinea descrescândă a vârstei. La o masă unde se sărbătorește o femeie, aceasta va fi servită prima, indiferent de vârstă. Dacă la masă sunt și copii, aceștia vor fi serviți primii. Deși, recomandabil este să fie așezați la o altă masă, eventual într-o altă încăpere.

La alcătuirea meniului se va avea grijă ca să nu se servească același aliment preparat în mai multe forme. Înainte de servirea desertului se vor strânge de pe masă solnițele, condimentele și toate celelalte lucruri care nu mai sunt necesare. Acest lucru se face pentru a nu incomoda, iar pe masă vor rămâne doar tacâmurile pentru desert și paharele necesare.

Unele fructe, cum sunt merele, strugurii, perele, se servesc direct din fructieră. Căpșunile, fragii, zmeura se servesc în compotieră, eventual împreună cu frișcă. Se recomandă să se servească în final un pahar de lichior, un cocktail, o vișinată sau un coniac.