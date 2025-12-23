Percheziții la locuința Rodicăi Stănoiu, în dosarul morții fostului ministru al Justiției - SURSE. Ce caută anchetatorii?

Procurorii verifică testamentul ministrului

Sunt percheziții, marți dimineață, la locuința Rodicăi Stănoiu, în dosarul morții fostului ministru al Justiției, au indicat surse din anchetă pentru Realitatea Plus. Ca urmare a circumstanțelor neclare ale decesului, trupul fostului oficial a fost deshumat și supus necropsiei, legiștii stabilind că moartea a survenit din cauze naturale.

Oamenii legii au descins în biroul fostului ministru într-o anchetă care vizează stabilirea circumstanțelor în care a fost întocmit testamentul Rodicăi Stănoiu, existând suspiciuni că aceasta nu s-ar mai fi aflat în deplinătatea capacităților mentale pentru a semna un astfel de act.

Încă de la anunțul decesului, o serie de suspiciuni l-au vizat pe Marius Calotă, bărbatul cu 50 de ani mai tânăr pe care presa l-a prezentat drept „iubitul” fostului ministru și cel  alături de care Stănoiu și-a petrecut ultimii ani de viață.

Pe fondul acestor suspiciuni, procurorii au obținut aprobarea pentru exhumare și necropsie, în vederea stabilirii cu precizie a circumstanțelor morții.