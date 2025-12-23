Oamenii legii au descins în biroul fostului ministru într-o anchetă care vizează stabilirea circumstanțelor în care a fost întocmit testamentul Rodicăi Stănoiu, existând suspiciuni că aceasta nu s-ar mai fi aflat în deplinătatea capacităților mentale pentru a semna un astfel de act.

Încă de la anunțul decesului, o serie de suspiciuni l-au vizat pe Marius Calotă, bărbatul cu 50 de ani mai tânăr pe care presa l-a prezentat drept „iubitul” fostului ministru și cel alături de care Stănoiu și-a petrecut ultimii ani de viață.

Pe fondul acestor suspiciuni, procurorii au obținut aprobarea pentru exhumare și necropsie, în vederea stabilirii cu precizie a circumstanțelor morții.