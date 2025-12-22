Motivul principal al plecării sale ar fi dezacordul profund privind noile constrângeri financiare: Daniel David s-a opus ferm tăierii fondurilor și a locurilor bugetate din universități. Acesta a refuzat să gireze un nou buget de austeritate, argumentând că sistemul a suferit deja reduceri semnificative și că orice tăiere suplimentară ar fi de neacceptat.
Daniel David a confirmat existența unor discuții tensionate în această perioadă, subliniind un principiu de etică administrativă: bugetul educației pentru anul 2026 ar trebui implementat de un ministru care a participat direct la negocierea lui și care își asumă viziunea financiară respectivă. Prin această declarație, el sugerează că nu poate gestiona un plan bugetar cu care nu rezonează, considerând că este onest să lase locul cuiva care poate susține direcția impusă de noile măsuri de austeritate.
„Eu vă spun sincer, eu am venit cu un orizont de câteva luni până în luna mai când trebuia aşezată instituţia prezidenţială şi stabilizată ţara. Din mai am venit cu ideea că rămân până când începe şcoala, pentru a ajuta trecerea ţării prin evaluările internaţionale că arăta foarte rău ca un ministru al celui mai mare sistem bugetar să plece şi nu ştiam cum o să înceapă şcoala după măsurile fiscal-bugetare. După aceea ideea era că rămân până când Comisia Europeană face evaluarea globală şi o să ne spună că lucrurile sunt ok, fondurile europene nu sunt blocate şi ţara este stabilă.
N-am şi nu vizez carieră politică. Cred că mi-am adus contribuţia şi am tot amânat plecarea de foarte multe ori. Sunt discuţii, sigur că sunt discuţii şi în această perioadă fiindcă am acest sentiment că ar trebui să fie un ministru care va lucra la bugetul pe anul viitor. Fiindcă dacă eu lucrez la bugetul pe anul viitor ar trebui să îmi asum continuarea mandatului. Nu este corect să te angajezi, să faci un buget pe un an şi după aceea să îţi iei lucrurile şi să pleci. Așa că nu pot să vă răspund la această întrebare deocamdată, dar aveţi dreptate că este un lucru la care gândesc în aceste zile”, a declarat Daniel David.
Conform surselor Realitatea, un posibil înlocuitor la Ministerul Educației ar putea fi rectorul Univerității de Vest Timișiara, Marilen Pirtea.