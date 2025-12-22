Motivul principal al plecării sale ar fi dezacordul profund privind noile constrângeri financiare: Daniel David s-a opus ferm tăierii fondurilor și a locurilor bugetate din universități. Acesta a refuzat să gireze un nou buget de austeritate, argumentând că sistemul a suferit deja reduceri semnificative și că orice tăiere suplimentară ar fi de neacceptat.

Daniel David a confirmat existența unor discuții tensionate în această perioadă, subliniind un principiu de etică administrativă: bugetul educației pentru anul 2026 ar trebui implementat de un ministru care a participat direct la negocierea lui și care își asumă viziunea financiară respectivă. Prin această declarație, el sugerează că nu poate gestiona un plan bugetar cu care nu rezonează, considerând că este onest să lase locul cuiva care poate susține direcția impusă de noile măsuri de austeritate.