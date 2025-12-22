Cazul este investigat de Parchetul Militar Timișoara, care a demarat cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs decesul.

Cum s-a produs tragedia?

Potrivit informațiilor oficiale, militarul, având gradul de sergent și fiind încadrat la Unitatea Militară 01794 Deva, a fost descoperit în dimineața zilei de 22 decembrie 2025, în jurul orei 7:50, în baia corpului de pază. Acesta prezenta o plagă împușcată la nivelul capului și se afla întins pe spate, într-o baltă de sânge.

Arma din dotare, un pistol de calibru 7,65 mm, a fost găsită în vasul de toaletă, iar în apropiere anchetatorii au identificat un tub de cartuș. La fața locului a fost solicitat un echipaj medical, însă medicul de pe ambulanță a constatat decesul la ora 08:15.

Ancheta este în desfășurare

Procurorii militari au dispus începerea urmăririi penale in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmând ca ancheta să clarifice împrejurările exacte ale producerii tragediei.

În cadrul investigației au fost stabilite mai multe măsuri procedurale, printre care: cercetarea amănunțită la fața locului; audierea persoanelor care au interacționat cu militarul înainte de incident și efectuarea autopsiei medico-legale, pentru stabilirea cauzei precise a decesului.

Autoritățile militare și judiciare continuă cercetările, iar concluziile finale vor fi comunicate după finalizarea tuturor procedurilor legale.