Sistemul revoluționar funcționează prin combinarea a zece unități individuale de 10 kW într-un singur fascicul de 100 kW, capabil să străpungă suprafețe metalice. Tehnologia utilizată este cea a laserului cu fibră, în care fluxul luminos este amplificat și focalizat prin fibre optice în stare solidă, îmbunătățite cu elemente de pământuri rare. Această configurație a fost proiectată special pentru a oferi un răspuns rapid și precis împotriva dronelor, proiectilelor de mortier și altor amenințări aeriene de mici dimensiuni.

Agenția Japoneză de Achiziții, Tehnologie și Logistică (ATLA) a confirmat oficial instalarea sistemului pe nava de testare JS Asuka, în cadrul unui șantier naval al Japan Marine United. Primele teste în condiții maritime reale sunt programate să înceapă după data de 27 februarie 2026. Informația a fost preluată de Live Science, care citează monitorizările realizate de specialiștii în tehnologie navală japoneză, marcând o etapă esențială în integrarea armelor cu energie dirijată în dotarea marinei nipone.

Proiectul, aflat în dezvoltare încă din 2018, a făcut un pas decisiv în februarie 2023, când gigantul Kawasaki Heavy Industries a livrat prototipul către Agenția de Tehnologie a Japoniei. Spre deosebire de sistemele de apărare convenționale, arma laser oferă un avantaj strategic major: o capacitate de tragere practic nelimitată, condiționată doar de sursa de energie electrică, și un cost per foc extrem de redus. După ce a demonstrat rezultate excelente în testele terestre împotriva dronelor și obuzelor de mortier, sistemul urmează să fie supus celei mai mari provocări: mediul maritim. Aici, laserul va trebui să-și mențină precizia pe o punte instabilă, în ciuda vântului, umidității și a fenomenelor atmosferice care pot dispersa fasciculul.

Deși oficialii ATLA estimează că implementarea operațională va mai dura câțiva ani, succesul acestor teste ar putea deschide calea către dezvoltarea unor lasere și mai puternice, capabile să intercepteze rachete. Prin acest demers, Japonia se alătură unui grup select de puteri militare, precum SUA, Germania, Franța și Regatul Unit, care investesc masiv în arme cu energie dirijată. În acest context global, și China pare să avanseze rapid în domeniu, indicii recente sugerând prezența unor sisteme laser pe navele sale de transport amfibiu.

Primele desfășurări oficiale în flota niponă sunt anticipate după anul 2032, pe navele echipate cu avansatul sistem de apărare Aegis. Competiția tehnologică este însă strânsă la nivel mondial: în timp ce Marea Britanie a testat deja cu succes sistemul „DragonFire” în largul coastelor Scoției, cercetătorii chinezi susțin că au dezvoltat deja o armă cu microunde capabilă să concentreze unde electromagnetice de mare putere pentru a neutraliza țintele inamice.