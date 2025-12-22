Evenimentul, devenit emblematic pentru capitala Franței prin concertele în aer liber, jocurile spectaculoase de lumini și atmosfera festivă care atrage anual zeci sau chiar sute de mii de persoane, nu va mai avea loc în acest an. Deși focurile de artificii de la miezul nopții vor fi menținute pentru a marca intrarea în anul 2026, autoritățile au decis să renunțe complet la concertul live organizat pe bulevard.

Potrivit franceinfo.fr, anularea concertului a fost solicitată de prefectura poliției și acceptată de primarul Parisului, Anne Hidalgo. Măsura este strâns legată de riscul ridicat al aglomerațiilor. „Anul trecut, am avut mai multe accidente la limită în doar două ore de sărbători de Revelion pe Champs-Élysées decât în trei săptămâni de Jocuri Olimpice”, a declarat un comisar de poliție parizian, citat de agenția de presă.

În ultimii doi ani, festivitățile de Anul Nou au atras peste un milion de oameni în zona Champs-Élysées, o prezență masivă care a generat nu doar probleme logistice, ci și tensiuni. Conform unui raport publicat de parchetul din Paris și transmis AFP la 1 ianuarie, 136 de persoane au fost arestate în capitală în marja sărbătorilor de Revelion, dintre care 104 au fost reținute.

Pentru a păstra totuși componenta artistică a evenimentului, un concert va fi difuzat la televiziune, pe postul France 2, în seara de 31 decembrie. Spectacolul a fost preînregistrat la sfârșitul lunii noiembrie în Place de la Concorde, cu actori care au jucat rolul publicului, tocmai pentru a evita riscurile asociate unui eveniment cu public numeros.

În ciuda anulării concertului live, focurile de artificii de la miezul nopții vor avea loc în continuare pe Champs-Élysées, marcând simbolic sosirea anului 2026.

Dincolo de festivitățile de Revelion, bulevardul parizian rămâne împodobit cu tradiționalele iluminări de sfârșit de an până pe 4 ianuarie. Expoziția de lumini din acest an a fost inaugurată pe 16 noiembrie de patroana evenimentului, actrița Léa Seydoux. Distribuite pe aproximativ 400 de copaci, iluminările se aprind zilnic la ora 17:00 și se sting la miezul nopții în zilele lucrătoare, respectiv la ora 1:00 în weekenduri. Excepțiile sunt zilele de 24 și 31 decembrie, când luminile vor străluci pe tot parcursul nopții.