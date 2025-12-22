„Ucraina rămâne pe deplin angajată în realizarea unei păci juste şi durabile”, au declarat şeful ucrainean pentru securitate naţională, Rustem Umerov, şi emisarul special al SUA, Steve Witkoff, într-o declaraţie comună publicată pe rețeaua X.

„Prioritatea noastră comună este să oprim uciderile, să asigurăm securitatea garantată şi să creăm condiţii pentru redresarea, stabilitatea şi prosperitatea pe termen lung a Ucrainei”, au afirmat ei.

Delegaţiile SUA şi Ucrainei s-au întâlnit cu consilierii europeni pentru securitate naţională înainte de a organiza o reuniune separată între SUA şi Ucraina.

În cadrul celei de-a doua întâlniri, negociatorii s-au concentrat pe elaborarea planului de pace în 20 de puncte prezentat de preşedintele american Donald Trump şi a unui cadru de garanţii de securitate pentru Ucraina, potrivit declaraţiei.

„O atenţie deosebită a fost acordată discutării calendarului şi a ordinii paşilor următori”, se arată în declaraţie.

Declaraţia menţionează că Ucraina „apreciază foarte mult leadershipul şi sprijinul” SUA.

Negociatorul rus Kirill Dmitriev a sosit sâmbătă după-amiază în Florida pentru a se întâlni cu Witkoff şi Jared Kushner în vederea discuţiilor privind un posibil sfârşit al războiului din Ucraina. Într-o actualizare ulterioară, sâmbătă, Dmitriev a declarat că discuţiile „decurgeau în mod constructiv”.

SUA nu a publicat o declaraţie care să actualizeze stadiul discuţiilor cu Dmitriev.

Această ultimă rundă de discuţii urmează unei întâlniri anterioare între negociatori, care a avut loc în Florida la începutul acestei luni.