”La 35 de ani de la Revoluție, cei care pretind că sunt democrați sunt cei mai mari dictatori. Astăzi, Nicușor Dan a ieșit să spună tuturor că el nu dă doi bani pe independența justiției și că ordonă, de fapt așa a spus și în campanie, instituțiilor care trebuie să fie garantul separațiilor puterilor în stat ce să facă, respectiv CSM-ului să plece.

De fapt, ce se întâmplă în aceste zile în România este și mai grav: noul acord cu OMV, semnarea și angajarea României în acordul Mercosur, ceea ce înseamnă distrugerea agricultorilor, și o nouă rată de împrumut pentru Ucraina de peste 4 miliarde de euro. (...)

Nicușor Dan nu are ce referendum să facă în interiorul sistemului de justiție pentru că a existat un referendum, făcut de președintele de atunci al României, care spune exact invers, că nu trebuie să intervii asupra justiției și nu trebuie să dai ordonanțe de urgență în justițe.

Există multe probleme și mulți corupți în justiție, dar noi v-am spus de la început că bătălia este, de fapt, pentru cine numește șefii serviciilor și șefii parchetelor”, a declarat George Simion.

