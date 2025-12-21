„Sunt acuzații, nu fapte, și ne va lua mult timp să le dovedim, dar suntem într-o situație gravă cu privire la suspiciunea din sistemul judiciar. În ianuarie, imediat după sărbători, voi iniția un referendum la magistrați cu o singură întrebare: dacă CSM acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar. Dacă magistrații vor spune că, da, CSM acționează în interes public, vom discuta legislativ. Dacă magistrații vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, ci al breslei, atunci CSM va pleca de urgență”, a declarat Nicușor Dan.