"La data de 18 decembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 4 inculpați, cu vârstele cuprinse între 21 și 40 de ani, cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc, trafic de droguri de risc, complicitate la trafic internațional de droguri de risc și complicitate la trafic de droguri de risc", a transmis, vineri, DIICOT într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, măsurile au fost luate, după ce, în ziua de 17.12.2025, în două acțiuni simultane, inculpații au fost prinși în flagrant, în municipiul București, în timp ce dețineau și transportau cantitatea de aproximativ 20 kilograme canabis (drog de risc), destinată comercializării.

Substanța interzisă, ambalată în 20 de pungi, a fost ascunsă în două trolere introduse în țară din Spania, prin intermediul unei firme de curierat internațional.

Ieri, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus arestarea preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Direcției Generale de Jandarmerie a Municipiului București. Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.