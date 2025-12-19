Curățarea lui poate fi frustrantă, consumatoare de timp și, adesea, inconfortabilă, mai ales când temperaturile sunt mult sub zero grade. Nu este surprinzător că mulți caută alternative mai rapide și mai comode decât clasica racletă.

Totuși, nu toate metodele „din auzite” sunt eficiente sau sigure. Unele pot provoca daune costisitoare mașinii sau chiar pot pune în pericol siguranța. Specialiștii atrag atenția că degivrarea parbrizului trebuie făcută cu grijă, folosind soluții testate și adaptate condițiilor de iarnă.

Una dintre cele mai răspândite greșeli este folosirea apei fierbinți pentru topirea gheții. Diferența bruscă de temperatură poate produce fisuri în sticlă sau, în cazuri extreme, poate duce la spargerea parbrizului.

La fel de riscante sunt și soluțiile „artizanale” pe bază de apă, detergent și alcool, promovate uneori online. Aceste amestecuri nu doar că sunt ineficiente în fața unui strat gros de gheață, dar pot deteriora componentele din plastic și cauciuc ale mașinii.

În ceea ce privește folosirea aerului cald, șoferii trebuie să fie extrem de precauți. Radiatoarele de uz casnic nu sunt concepute pentru a fi utilizate într-un autoturism și pot reprezenta un real pericol de incendiu.

Există însă încălzitoare de staționare dedicate, care pot fi programate să dezghețe parbrizul înainte de plecare, fără riscuri suplimentare.

Racletele încălzite, deși par o idee bună, sunt considerate în mare parte ineficiente. Ele nu ating temperaturi suficient de ridicate pentru a topi gheața consistentă și pot crea diferențe de temperatură ce afectează sticla.

O soluție simplă, dar utilă, este plasarea seara a unei folii sau bucăți de carton sub ștergătoarele de parbriz, pentru a preveni înghețarea acestora.

Soluții simple pentru dimineți fără gheață

O metodă accesibilă presupune folosirea unei sticle cu apă caldă, așezată pe bord. Aceasta poate fi lăsată cu aproximativ 30 de minute înainte de plecare sau chiar peste noapte, în condiții de ger.

Căldura degajată ajută la topirea gheții sau, cel puțin, la împiedicarea formării unui strat gros. Important este ca apa să fie caldă, nu fierbinte.

Mulți șoferi obișnuiesc să lase motorul pornit pentru a încălzi parbrizul, însă această practică nu este recomandată. Pe lângă faptul că poate încălca regulile de circulație privind zgomotul și emisiile inutile, motorul se încălzește mai lent la ralanti, ceea ce duce la un consum mai mare de combustibil și la uzură suplimentară.

Atunci când răzuirea este inevitabilă, este esențial ca parbrizul să fie cât mai curat. Particulele de praf sau nisip prinse sub gheață pot provoca microzgârieturi, care devin extrem de deranjante în lumina soarelui sau la farurile mașinilor din sens opus.

Cea mai sigură metodă rămâne combinarea unui spray de degivrare din comerț cu o racletă clasică, folosind ulterior marginea moale din cauciuc pentru îndepărtarea apei.

Pentru șoferii de mașini electrice sau cei care dispun de încălzire de staționare, problema este mult mai simplă.

Preîncălzirea habitaclului prin aplicație permite urcarea într-o mașină deja caldă, cu geamurile curate și bateria adusă la temperatura optimă de funcționare.

O altă soluție preventivă este utilizarea huselor speciale pentru parbriz, disponibile în magazinele de piese auto. Acestea se fixează ușor cu magneți sau bucle și pot acoperi inclusiv oglinzile laterale. Dimineața, după îndepărtarea husei, parbrizul este de regulă complet lipsit de gheață.

În concluzie, degivrarea parbrizului nu trebuie să fie un chin zilnic. Cu metode simple, ieftine și sigure, șoferii pot economisi timp, pot evita deteriorarea mașinii și pot porni la drum în condiții de vizibilitate optimă, chiar și în cele mai reci dimineți de iarnă, potrivit sursei.