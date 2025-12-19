Aceste „instrumente financiare”, a explicat Piperea, sunt garantate de statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, în timp ce Ungaria, Cehia și Slovacia nu participă la această schemă.

Gheorghe Piperea a arătat că inițiativa privind confiscarea activelor rusești, promovată agresiv în ultimele două luni de Ursula von der Leyen, Friedrich Merz și Emmanuel Macron, a fost abandonată. Potrivit acestuia, a fost suficientă o acțiune a rușilor, formulată chiar în Rusia, împotriva Euroclear, pentru ca Uniunea Europeană să dea înapoi. Europarlamentarul AUR a subliniat că această confiscare era ilegală, lucru pe care l-a argumentat în numeroase rânduri, iar concluzia este una clară: Uniunea Europeană este un „zmeu de hârtie”, care nu impresionează lideri ai marilor puteri precum Donald Trump, Vladimir Putin sau Xi Jinping.

În același context, Gheorghe Piperea a explicat că, la fel ca numeroasele „sancțiuni” economice aplicate Rusiei și oligarhilor lui Putin – sancțiuni care au întărit Rusia și au cvasi-falimentat statele membre ale UE – și povestea înghețării activelor rusești, urmată de tentativa, acum abandonată, de confiscare, demonstrează că birocrația Uniunii Europene este un „cățel fără dinți” în plan geopolitic. El a avertizat că acest tip de comportament este exact ceea ce va încuraja agresori precum Vladimir Putin să devină și mai agresivi, să ridice pretenții și chiar să își extindă agresiunea.

Totodată, europarlamentarul AUR a afirmat că singurele „bătălii” pe care Uniunea Europeană reușește să le câștige sunt cele împotriva opoziției interne, a conspiraționiștilor, a dizidenților și, în general, a așa-zisei „ingerințe străine”, care ar deranja marile planuri de vaccinare, de punere sub control digital a captivilor interni, de luptă cu schimbările climatice sau cu dictatori din Vanuatu ori Timorul de Vest.

În acest cadru, Gheorghe Piperea a ironizat „scutul democratic european”, serviciul secret european pus sub comanda directă a Ursulei von der Leyen și „cordonul sanitar” care ține alternativa politică la distanță de deciziile birocrației UE.

Gheorghe Piperea a atras atenția că, în timp ce aceste decizii sunt luate, datoria Uniunii Europene, care se ridică în prezent la 570 de miliarde de euro, va crește cu încă 90 de miliarde de euro, bani care, în opinia sa, vor fi aruncați „în gaura neagră a regimului mafiot kievean, condus de un guvern golden toilet”.

Acești bani, a subliniat europarlamentarul AUR, vor fi plătiți înapoi de cetățenii europeni de astăzi și de generațiile viitoare, „în vecii vecilor”.

