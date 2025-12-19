Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat în cadrul unei emisiuni TV, că nu se teme de o eventuală scoatere a USR de la guvernare, explicând că partenerii de coaliție au interesul de a distribui responsabilitatea pentru deciziile nepopulare actuale.

Acesta a comparat situația prezentă cu „strânsul cioburilor” după o criză generată de alții, subliniind că, deși USR nu a participat la cauzarea problemelor, acceptă rolul de a le corecta pentru binele comun.

Provocarea părerilor diametral opuse între USR și PSD

În ceea ce privește stabilitatea executivului, Miruță consideră că găsirea unui consens între forțe diametral opuse, precum USR și PSD, reprezintă o provocare necesară pentru maturizarea clasei politice.

Ministrul a admis că, deși a intrat în politică împotriva social-democraților, prezența acestora este esențială pentru a trece țara prin perioada dificilă actuală, invocând respectul față de electoratul numeros care susține PSD.

De asemenea, el a sugerat că, în anumite ipoteze parlamentare, s-ar putea găsi majorități chiar și fără sprijinul oficial al întregului PSD, bazându-se pe parlamentari neafiliați sau pe diverse tabere interne.

„Fiecare zi suplimentară cu miniștri USR în funcție reprezintă o oportunitate de a rezolva problemele țării”

Referitor la viitoarea rotativă a premierilor, Radu Miruţă a afirmat cu determinare că USR va rămâne la guvernare „cu dinții, cu oricine de gât”, motivând că fiecare zi suplimentară cu miniștri USR în funcție reprezintă o oportunitate de a rezolva problemele țării.

Acesta a precizat că strategia partidului este de a nu alimenta scandalurile și de a ignora majoritatea atacurilor venite dinspre PSD, pe care le consideră zilnice. În final, ministrul a respins orice acuzație privind vinovăția USR pentru starea țării, catalogând drept neserioasă ideea că un partid aflat la putere de doar șase luni ar putea fi responsabil pentru problemele acumulate în decenii.