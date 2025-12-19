Printre cele mai importante figuri dispărute se numără Papa Francisc și fostul președinte al României, Ion Iliescu, alături de lideri politici americani, activiști controversați, creatori de modă legendari și șefi de stat din Africa, Asia și America Latină.

Papa Francisc (88 de ani) – un pontificat al schimbării

Primul papă provenit din America Latină a fost unul dintre cei mai reformatori lideri ai Bisericii Catolice. Francisc a criticat deschis rigiditatea instituțională și a pledat pentru empatie, dialog și deschidere, inclusiv față de comunitățile marginalizate. A redus opulența asociată funcției papale, a susținut o abordare mai tolerantă în privința homosexualității și a promovat femei în poziții-cheie ale Vaticanului, într-un număr fără precedent. La funeraliile sale, desfășurate în luna aprilie, au participat peste un sfert de milion de persoane.

Aga Khan (88 de ani) – lider spiritual și magnat global

Karim Al Husseini, cunoscut ca al patrulea Aga Khan, a încetat din viață în februarie. Lider spiritual al comunității ismailite, el a fost totodată o figură extrem de influentă în mediul economic și filantropic internațional, fiind cunoscut și pentru pasiunea sa pentru cursele de cai.

Giorgio Armani (91 de ani) – redefinirea eleganței moderne

Designerul italian care a transformat simplitatea într-un simbol al rafinamentului global a murit în septembrie. Imperiul său vestimentar, construit pe linii curate și minimalism, a devenit unul dintre cele mai valoroase branduri din industria modei. Testamentul său, care prevede vânzarea unei părți consistente din grupul Armani, a stârnit un interes major în mediul de afaceri.

Dick Cheney (84 de ani) – arhitect al politicii externe americane

Fost vicepreședinte al Statelor Unite, Cheney a fost una dintre cele mai influente figuri ale administrației Bush și un susținător ferm al intervenției militare din Irak, în 2003. A murit în luna noiembrie, lăsând în urmă o moștenire politică profund controversată.

Charlie Kirk (31 de ani) – o dispariție care a zguduit America

Activist conservator și figură centrală în mobilizarea tinerilor electori pro-Donald Trump, Kirk a fost asasinat în septembrie. Moartea sa a generat reacții puternice și măsuri de securitate sporite, marcând una dintre cele mai tensionate perioade politice ale anului în SUA.

Ion Iliescu (95 de ani) – omul tranziției României

Fostul președinte al României a murit în luna august. Figura dominantă a primilor ani post-comuniști, Iliescu a jucat un rol esențial în transformarea politică a țării și în orientarea sa strategică spre Uniunea Europeană și NATO, rămânând însă o personalitate polarizantă în istoria recentă.

Alte personalități marcante dispărute în 2025

Lista continuă cu nume importante din politica și viața publică internațională:

Jean-Marie Le Pen (96 de ani), fondatorul extremei drepte franceze;

Muhammadu Buhari (82 de ani), fost președinte al Nigeriei;

Raila Odinga (80 de ani), lider emblematic al opoziției din Kenya;

Sam Nujoma (95 de ani), primul președinte al Namibiei independente;

Tomiichi Murayama (101 ani), premierul japonez care și-a cerut scuze pentru crimele de război;

Jose Mujica (89 de ani), fostul președinte al Uruguayului, simbol al modestiei în politică;

Violeta Barrios de Chamorro (95 de ani), prima femeie președinte a Nicaraguei;

Frederick Smith (80 de ani), fondatorul gigantului FedEx;

Eddie Jordan (76 de ani), vizionar al Formulei 1.

Dispariția acestor personalități transformă anul 2025 într-un reper al schimbării de generații la nivel global, marcând sfârșitul unor epoci și deschizând drumul unor noi lideri și idei.