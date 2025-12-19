Tragedie în sportul american: pilotul NASCAR Greg Biffle și familia sa au murit într-un accident aviatic

Tragedie uriașă în sportul american! Pilotul Nascar Greg Biffle şi-a pierdut viaţa joi într-un accident aviatic la Statesville, în Carolina de Nord. În tragedie și-au pierdut viața și partenera sa de viață, Cristina Grossu, şi cei doi copii ai cuplului. Greg Biffle era cunoscut ca fiind unul dintre cei mai străluciţi piloţi din Nascar.

Avionul în care se aflau pilotul şi familia lui s-a prăbuşit joi, în jurul orei 10:15, la capătul pistei aeroportului, la scurt timp după decolare, în Statesville, Carolina de Nord. Cristina, partenera sa, Emma, fiica lor, şi Ryder, fiul lor, se aflau la bord şi au murit şi ei. 
 
Biffle, care urma să împlinească 56 de ani marţi, era unul dintre cei mai populari piloţi din Statele Unite. Supranumit „The Biff”, Greg Biffle a obţinut 19 victorii după ce a participat la peste 500 de curse.

În 2023, la un an după o scurtă revenire (cinci curse), el se număra printre cei mai importanţi 75 de piloţi din Nascar.

 Deţinător al unui brevet de pilotaj, el şi-a pus în valoare competenţele pentru a salva victimele uraganului Helene în 2024.