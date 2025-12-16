Două zile de dueluri pe ring, eleganță și performanță au transformat municipiul într-un punct de referință pe harta marilor competiții din România.

Campionatul național de dans sportiv pe clase, ediția a X-a

Timp de două zile, Sala Polivalentă din Reșița a fost locul în care dansul sportiv a adunat laolaltă energie, rigoare și spectacol. Campionatul Național de Dans Sportiv pe Clase a reunit peste 800 de sportivi, alături de antrenori, arbitri și susținători, într-una dintre cele mai importante competiții din calendarul intern.

Evenimentul a fost organizat de Clubul Mystic, sub egida Federației Române de Dans Sportiv. Concursul a inclus un program intens, desfășurat de dimineață până seara, cu reuniuni succesive și finale așteptate de public.

Parada perechilor și momentele decisive ale probelor au adus în prim-plan concurenți din toate categoriile de vârstă, aflați în diferite etape de formare.

Campionatul Național pe Clase joacă un rol esențial în ierarhizarea sportivilor și în stabilirea parcursului lor către competițiile de nivel superior. Este unul dintre cele mai ample concursuri interne ca număr de participanți.

Publicul a avut acces pe toată durata show-ului, iar copiii și tinerii sub 16 ani au beneficiat de intrare gratuită. La final, Reșița și-a consolidat statutul de gazdă importantă pentru marile competiții de dans sportiv din România.