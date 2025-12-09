Poliția Rutieră folosește un arsenal de aparate (1.186 de radare la sfârșitul lunii iunie), inclusiv cele montate pe mașini, pistoale radar și celebrele radare pe trepied. Odată ce un șofer este prins cu viteză excesivă, fie este oprit imediat și sancționat, fie primește ulterior amenda acasă.

Dacă polițiștii nu sunt suficient de operativi, fapta se prescrie, iar șoferul care a încălcat legea nu mai poate fi sancționat.

Afirmația că amenda de radar se prescrie în 2 luni este parțial corectă, deoarece termenul de prescripție implică de fapt două condiții diferite. Conform legii, șoferul nu poate fi sancționat dacă au trecut mai mult de 6 luni de la data comiterii faptei. De exemplu, dacă depășirea de viteză a fost înregistrată pe 5 iunie 2025, poliția poate întocmi Procesul-Verbal de constatare și sancționare cel târziu pe 4 decembrie 2025.

Chiar dacă Procesul-Verbal este întocmit în termenul de 6 luni, amenda de circulație trebuie să intre în posesia contravenientului în cel mult 2 luni de la data aplicării sancțiunii (data la care a fost întocmit Procesul-Verbal).

Sancțiunile trimise prin poștă se expediază cu aviz de primire (recomandată), ceea ce înseamnă că șoferul trebuie să semneze personal pentru primire sau să ridice plicul de la Poștă după înștiințare. De exemplu, dacă amenda a fost întocmită pe 4 decembrie 2025, dar plicul recomandat ajunge la șofer după 5 februarie 2026, se consideră că Procesul-Verbal nu a fost comunicat contravenientului în timpul legal.

În concluzie, amenda de radar se prescrie fie dacă Procesul-Verbal nu este întocmit în termen de 6 luni de la data comiterii faptei, fie dacă Procesul-Verbal nu este comunicat contravenientului în 2 luni de la data întocmirii sale.

