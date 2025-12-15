Rol special pentru Cristiano Ronaldo în „Fast and Furious”

Actorul american, care este atât protagonist, cât și producător al seriei de succes, a făcut anunțul pe rețelele de socializare, unde a publicat o fotografie alături de starul portughez. În mesajul care a însoțit imaginea, Diesel a pus capăt speculațiilor apărute în ultimele luni, confirmând că participarea lui Ronaldo este reală.

„Toată lumea mă întreba dacă va face parte din mitologia Fast. Pot spune clar că da. Am scris un rol special pentru el”, a transmis Vin Diesel, fără a oferi însă detalii despre personajul pe care îl va interpreta fotbalistul.

Informația a fost preluată rapid de presa internațională, inclusiv de The Hollywood Reporter, care notează că implicarea lui Cristiano Ronaldo marchează una dintre cele mai neașteptate colaborări dintre sport și cinema din ultimii ani.

Următorul film din serie, al 11-lea la număr, este programat să ajungă în cinematografe în aprilie 2027, dată stabilită de comun acord cu Universal Pictures. Deși distribuția completă nu a fost încă anunțată oficial, Vin Diesel a mai sugerat că pelicula ar putea include și o revenire simbolică a personajului Brian O’Conner, interpretat de regretatul Paul Walker.

Franciza „Fast & Furious” este cunoscută pentru aparițiile surpriză și pentru extinderea constantă a universului său, iar includerea unei figuri globale precum Cristiano Ronaldo promite să aducă un plus de spectaculozitate și interes pentru fani.

Detalii suplimentare despre rolul fotbalistului și direcția poveștii urmează să fie dezvăluite pe măsură ce producția avansează. Până atunci, anunțul lui Vin Diesel confirmă că următorul capitol din „Fast & Furious” va miza din nou pe surprize de proporții.