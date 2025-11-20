Cheile-cadou au fost create la cererea lui Donald Trump, încă din primul său mandat, iar potrivit presei, Elon Musk și premierul israelian Benyamin Netanyahu au primit trofeul.

„Chiar şi când nu voi mai fi preşedinte, veţi putea merge până la intrarea principală a Casei Albe şi vă vor lăsa să intraţi”, ar fi declarat Donald Trump, potrivit ginerelui său.

FOTO: Cristiano Ronaldo

Într-o postare pe Instagram, fostul atacant al echipei Real Madrid i-a mulţumit şefului statului american pentru invitaţia la Washington, înainte de a transmite următorul mesaj: „Fiecare dintre noi are ceva semnificativ de oferit, iar eu sunt gata să-mi fac partea, inspirând noile generaţii să construiască un viitor definit de curaj, responsabilitate şi pace durabilă”.