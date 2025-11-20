Cadoul ciudat pe care i l-a făcut Donald Trump lui Cristiano Ronaldo la Casa Albă

Trump și Ronaldo s-au fotografiat în Viroul Oval (Profimedia)
Trump și Ronaldo s-au fotografiat în Viroul Oval (Profimedia)

Marele fotbalist Cristiano Ronaldo a primit un cadou neobişnuit din partea președintelui Donald Trump, cu care s-a întâlnit în cadrul vizitei la Casa Albă a prinţului moştenitor al Arabiei Saudite. Liderul american i-a oferit starului portughez „cheia Casei Albe”, un privilegiu rezervat oaspeţilor importanţi.

Cheile-cadou au fost create la cererea lui Donald Trump, încă din primul său mandat, iar potrivit presei, Elon Musk și premierul israelian Benyamin Netanyahu au primit trofeul.

„Chiar şi când nu voi mai fi preşedinte, veţi putea merge până la intrarea principală a Casei Albe şi vă vor lăsa să intraţi”, ar fi declarat Donald Trump, potrivit ginerelui său.

FOTO: Cristiano Ronaldo
FOTO: Cristiano Ronaldo

Într-o postare pe Instagram, fostul atacant al echipei Real Madrid i-a mulţumit şefului statului american pentru invitaţia la Washington, înainte de a transmite următorul mesaj: „Fiecare dintre noi are ceva semnificativ de oferit, iar eu sunt gata să-mi fac partea, inspirând noile generaţii să construiască un viitor definit de curaj, responsabilitate şi pace durabilă”.