„Decretul pe care îl voi semna nu este în niciun fel o dezincriminare penală a marijuanei în vederea altui uz decât medical”, a precizat Donald Trump, potrivit AFP.

„Aproape un adult american din patru are dureri cronice și peste o persoană în vârstă din trei”, a explicat un oficial al administrației, într-o postare pe rețelele de socializare, dând asigurări că decizia lui Donald Trump urmează să permită realizarea mai multor cercetări cu privire la riscul dependenței de aceste substanțe.

Și fostul președinte democrat Joe Biden a făcut presiuni în vederea unei astfel de măsuri, însă schimbarea nu s-a materializat în timpul mandatului său.

Marijuana urmează să treacă de la categoria 1 – cea mai înaltă în sistemul de clasificare – la categoria 3.

Categoria 1 include heroina, LSD sau ecstasy, iar din categoria 3 fac parte substanțe care prezintă un risc de dependență moderată spre slabă, precum anumite medicamente cu codeină.

Propunerea urmează să facă obiectul unei decizii a Agenției americane antidrog (DEA).