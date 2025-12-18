De această dată, indiciul a fost dispariția bradului de Crăciun din imaginile oficiale, ceea ce marchează a 16-a situație de acest fel documentată în acest an.

Apariția pomului de iarnă

Pe 9 decembrie, în timpul întrevederii dintre Vladimir Putin și Gennadie Krasnikov, președintele Academiei Ruse de Științe, în biroul liderului rus a fost observat un brad împodobit de aproximativ doi metri. Pomul a atras imediat atenția presei apropiate Kremlinului, fiind lăudat pentru decorațiunile bogate și pentru globurile roșii și aurii.

Cadre cu bradul vizibil

Bradul a putut fi remarcat și în alte filmări, precum întâlnirea cu Valery Zorkin, președintele Curții Constituționale, dar și în ședința dedicată situației din zona „operațiunii militare speciale”. În acele imagini, pomul acoperea parțial ecranul folosit pentru transmiterea rapoartelor către militari. Mutarea scaunelor din colțul biroului, pentru a face loc bradului, a confirmat amplasarea acestuia.

Dispariția pomului din filmări

După vizita lui Vladimir Putin la Ashgabat, Turkmenistan, desfășurată între 11 și 12 decembrie, situația s-a schimbat. În imaginile din 15 și 16 decembrie, când președintele s-a întâlnit cu Vladimir Yakushev, secretarul Consiliului General al partidului „Rusia Unită”, și cu Kazbek Kokov, liderul Kabardino-Balkariei, bradul nu mai apărea. Poziția scaunelor și unghiurile de filmare, deși atent pregătite de echipa de presă a Kremlinului, au indicat că materialele erau realizate anterior și nu reflectau realitatea momentului, potrivit svoboda.org.

Analiza detaliilor din birou

Jurnaliștii au observat că obiecte precum pixurile și creioanele de pe masa președintelui se aflau exact în aceeași poziție ca în alte întâlniri desfășurate cu luni înainte. Acest lucru a permis stabilirea unei date aproximative pentru filmări și a demonstrat că imaginile erau reutilizate.

A 16-a „conservă” din 2025

Materialul video cu Kazbek Kokov a fost identificat ca fiind cea de-a 16-a „conservă” documentată în cursul anului 2025. Întrebat despre aceste practici, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov nu a oferit până acum niciun răspuns oficial.

Indiciul vizibil al manipulării

Absența bradului din biroul prezidențial rămâne cel mai evident semn al continuării tacticilor de manipulare, arătând cum detalii aparent nesemnificative pot scoate la iveală realitatea din spatele imaginii publice a lui Vladimir Putin.

