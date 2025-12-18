Joi, în plenul parlamentului de la Tirana, deputații din opoziție au intrat în conflict direct cu poliția, după mai multe săptămâni de tensiuni generate de acuzațiile de corupție care îl vizează pe vicepremierul Belinda Balluku și alți membri ai guvernului condus de Edi Rama.

Parlamentarii au aprins fumigene și torțe, au aruncat apă asupra președintelui legislativului și au ocupat scaunele rezervate miniștrilor, încercând să blocheze desfășurarea ședinței. Intervenția poliției a fost necesară pentru restabilirea ordinii. Liderul Partidului Democrat, Sali Berisha, a afirmat: „Nu poate exista un parlament cu cei care fură și fug. Legea și numai legea trebuie să prevaleze.” Opoziția a cerut prezentarea oficială a acuzațiilor formulate împotriva vicepremierului.

O țară din apropierea României a numit un ministru creat de inteligența artificială. Președintele speră ca „Diella” să pună capăt corupției

Solicitarea procurorilor anticorupție

Procuratura Specială, instituția responsabilă de combaterea corupției și a crimei organizate, a cerut legislativului să aprobe arestarea Belindei Balluku. Votul urmează să fie organizat vineri, iar majoritatea aparține partidului aflat la guvernare.

Acuzațiile împotriva vicepremierului

Belinda Balluku, care a deținut și portofoliul infrastructurii și energiei și este considerată cel mai apropiat colaborator al premierului Rama, este acuzată că ar fi favorizat companii implicate în proiecte majore de infrastructură, printre care construcția unui tunel și realizarea șoselei de centură a capitalei Tirana.

Reacția Belindei Balluku

Într-o intervenție anterioară în parlament, Balluku a respins acuzațiile, catalogându-le drept „calomnii, insinuări, jumătăți de adevăruri și minciuni”. Ea a declarat că va coopera în totalitate cu organele de justiție.

Țara europeană unde vacanțele costă mai puțin decât în Bulgaria. Românii care au descoperit-o au rămas uimiți