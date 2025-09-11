Premierul a explicat că decizia marchează o premieră globală. „Diella este primul membru care nu este prezent fizic, ci creat virtual de inteligența artificială,” a spus Rama în fața membrilor partidului.

De la idee la realitate

Edi Rama anunțase încă din vară că ia în calcul numirea unui ministru creat de inteligența artificială. La acea vreme, declarația nu fusese tratată cu seriozitate. Totuși, în 11 septembrie, în fața colegilor săi de partid, liderul de la Tirana a confirmat că ideea a devenit realitate.

În cadrul aceleiași adunări au fost prezentate și remanierile guvernamentale, dar și miniștrii care își păstrează funcțiile. Momentul central al zilei a fost însă prezentarea Diellei, singurul membru al executivului cu însușiri non-umane.

Misiunea Diellei: achiziții publice transparente

Noua titulară a portofoliului Achizițiilor Publice are o misiune clară. „Licitațiile publice sunt 100% incoruptibile și unde fiecare fond public care trece prin procedura de achiziție este 100% transparent. Nu este științifico-fantastic, ci datoria Diellei”, a precizat Edi Rama.

Premierul albanez a mai adăugat că Diella, al cărei nume înseamnă „soare” în albaneză, va gestiona fiecare licitație „pas cu pas”, pentru a elimina orice suspiciune de corupție. „Slujitoarea achizițiilor publice”, cum a denumit-o Rama, va lucra exclusiv digital, fără intervenție umană.

Un avatar pentru noul ministru virtual

Diella a fost deja integrată în platforma e-Albania, prin care cetățenii accesează serviciile guvernamentale. Ea este prezentată sub forma unui avatar, înfățișând o tânără îmbrăcată în costum tradițional albanez.

Prezentarea oficială a stârnit curiozitate în rândul cetățenilor, care au descoperit că noul ministru AI va interacționa cu utilizatorii prin intermediul platformei digitale.

O țară unde corupția rămâne o provocare

Corupția este semnalată ca o problemă serioasă în Albania, în special în domeniul achizițiilor publice și în administrația de stat. Uniunea Europeană a atras atenția asupra acestui fenomen, care afectează funcționarea instituțiilor.

Prin introducerea unui ministru virtual, autoritățile albaneze încearcă să găsească noi metode de gestionare a resurselor publice și de creștere a transparenței în administrație.

Un pas fără precedent pentru un guvern european

Edi Rama, aflat la al patrulea mandat, a arătat că este dispus să experimenteze soluții radicale pentru a limita corupția. Albania devine astfel prima țară din lume care introduce un membru de cabinet creat de inteligența artificială, marcând un moment fără precedent în politica internațională.

