Toate în contextul în care premierul a declarat că își va da demisia dacă proiectul nu va trece.

Sunt tensiuni uriașe care ar putea schimba inclusiv soarta Guvernului.

Judecătorii CCR decid soarta magistraților

CCR urmează să se întrunească pentru o ședință specială care va decide soarta magistraților. Va fi dezbătut și votat proiectul pe pensiile speciale pe care premierul Ilie Bolojan și l-a asumat în Parlament.

Acesta prevede ca vârsta de pensionare a judecătorilor și procurorilor să crească la 65 de ani și, de asemenea, cuantumul pensiei să nu depășească 70% in salariul net.

CSM nu a fost de acord cu această reformă, iar Înalta Curte de Casație și Justiție a cerut implicarea CCR. Ședința a avut mai multe termene, însă acestea au fost amânate până mâine la ora 13:00 când va avea loc această întrunire.

Rămâne de văzut ce vor decide judecătorii, dacă va trece sau nu acest proiect. Premierul Ilie Bolojan spunea că dacă va primi un aviz negativ își va da demisia.