Șeful NATO nu crede că UE trebuie să devină independentă militar

Potrivit lui Mark Rutte, Washingtonul se așteaptă ca statele europene să își asume o parte mai mare din responsabilitate și să crească cheltuielile destinate apărării.

Totodată, fostul premier olandez a amintit summitul NATO din iunie, desfășurat la Haga, unde aliații au convenit să crească bugetele pentru apărare până la 5% din PIB până în 2035.

El a subliniat, de asemenea, că, în ciuda rolului important al Uniunii Europene, cele 23 de state membre ale UE care fac parte și din NATO asigură doar aproximativ un sfert din bugetul total al alianței.