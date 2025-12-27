Șeful NATO vrea ca UE să depindă în continuare de SUA. Trump cere UE să nu depindă de armata SUA

Mark Rutte și Donald Trump
Mark Rutte și Donald Trump

Șeful NATO nu crede că Uniunea Europeană trebuie să devină complet independentă de Statele Unite ale Americii în domeniul apărării. Opinia oficialului pare a fi în contradicție cu actualul curs al administrației Trump.

Șeful NATO nu crede că UE trebuie să devină independentă militar

Potrivit lui Mark Rutte, Washingtonul se așteaptă ca statele europene să își asume o parte mai mare din responsabilitate și să crească cheltuielile destinate apărării.

Totodată, fostul premier olandez a amintit summitul NATO din iunie, desfășurat la Haga, unde aliații au convenit să crească bugetele pentru apărare până la 5% din PIB până în 2035.

El a subliniat, de asemenea, că, în ciuda rolului important al Uniunii Europene, cele 23 de state membre ale UE care fac parte și din NATO asigură doar aproximativ un sfert din bugetul total al alianței.