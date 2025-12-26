Cum s-a produs evenimentul?

Incidentul a avut loc în orașul Mishima, prefectura Shizuoka, într-o unitate aparținând Yokohama Rubber Co., producător de pneuri pentru camioane și autobuze.

Potrivit autorităților, opt persoane au fost înjunghiate, iar alte șapte au fost afectate de lichidul pulverizat, despre care sursele locale sugerează că ar putea fi înălbitor. Cinci dintre răniți au avut nevoie de îngrijiri de urgență, deși starea lor exactă nu a fost detaliată. Toate victimele sunt conștiente și au fost transportate la spital.

Apelul la serviciile de urgență a fost primit în jurul orei locale 16:30, iar la fața locului au intervenit mai multe ambulanțe și echipaje de poliție. Un bărbat suspectat de tentativă de crimă a fost arestat, iar autoritățile investighează circumstanțele atacului.

Atacurile de acest tip sunt rare în Japonia, o țară cu o rată scăzută a omuciderilor și legislație strictă privind armele de foc. Totuși, incidente izolate cu cuțite sau arme de foc au avut loc în trecut, inclusiv asasinarea fostului premier Shinzo Abe în 2022. De asemenea, în 1995, atacul cu gaz sarin din metroul Tokyo a provocat 14 decese și mii de răniți.

Autoritățile japoneze continuă investigațiile pentru a stabili motivele atacatorului și natura exactă a lichidului folosit în incident.