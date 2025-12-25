Soția individulu a sunat la 112 după ce ar fi fost bătută și scoasă cu forța din casă. La sosirea echipajului, agresorul i-a întâmpinat pe polițiști cu drujba pornită, i-a amenințat și înjurat.

Deși oamenii legii i-au cerut în repetate rânduri să înceteze comportamentul agresiv, bărbatul a ignorat somațiile și a încercat să se apropie de polițiști, continuând să îi amenințe.

În acel moment, polițiștii au fost nevoiți să folosească armamentul, rănindu-l în braț pe agresor. Bărbatul a fost imobilizat și transportat la spital.

Scandalagiul s-a ales cu dosar penal pentru ultraj, violență domestică și alte infracțiuni.