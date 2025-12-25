Interpretul de muzică populară Ion Drăgan a murit în ziua de Crăciun, în urma unui infarct. Informația a fost aflată în cursul dimineții de către prieteni, colegi și cunoscuți. Ion Drăgan era solist al Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” din Târgu Jiu și profesor de canto.

În seara precedentă decesului, acesta a publicat pe Facebook un mesaj cu ocazia sărbătorilor.

Ion Drăgan a fost unul dintre cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Artistul a reușit să obțină de-a lungul timpului cele mai importante premii la concursurile și festivalurile de muzică populară, cucerind publicul din întreaga țară.

Ion Drăgan s-a bucurat de sprijinul multor nume importante din muzica populară, interpreţi din toată țara pe care solistul îi aprecia. Liliana Savu Badea, Maria Butilă, Marcel Pârău, Petrică Mîțu Stoian, Constantin Măgureanu, Constantin Enceanu sau Vasilica Dinu sunt doar câteva nume spre care se îndreaptă mulțumirile sale. De-a lungul timpului, Ion Drăgan a câștigat premii la festivaluri și concursuri de muzică populară din țară. Cel mai important premiu rămâne, însă, dragostea publicului pentru care artistul cântă mereu cu bucurie în suflet.