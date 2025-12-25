Este vorba despre lanțul de magazine English Home, specializat în articole și decorațiuni pentru casă, care a început deja procesul de lichidare a stocurilor, potrivit informațiilor publicate de Business Magazin. Brandul, originar din Turcia, este prezent în marile centre comerciale din țară, iar pe site-ul oficial figurează 17 unități active.

De ce ar fi luat compania această decizie

Surse din piață susțin că decizia ar fi fost determinată de costurile ridicate de operare, care au crescut semnificativ în ultimii ani. Magazinele English Home au început deja să afișeze reduceri mari, specifice lichidărilor totale, iar angajații ar fi informat clienții că retailerul intenționează să se retragă complet din România. Deocamdată, compania nu a emis un comunicat oficial care să confirme informațiile apărute, însă jurnaliștii relatează că angajații ar fi primit notificări prin e-mail privind închiderea neașteptată a tuturor unităților.

Potrivit acelorași surse, personalul ar fi fost informat că va primi salarii compensatorii, calculate în funcție de poziția ocupată și de numărul de ore lucrate, ca parte a procesului de închidere a operațiunilor.

Costurile tot mai mari, un factor decisiv în retragerea retailerului

Industria home & deco a fost puternic afectată în ultimii ani de creșterea chiriilor în mall-uri, de costurile ridicate de logistică și de scăderea consumului discreționar. Toate aceste elemente au pus presiune pe companiile din domeniu, iar English Home nu a făcut excepție. Datele financiare publicate pe mfinante.ro arată că firma care administrează rețeaua English Home în România a înregistrat în 2023 o cifră de afaceri de 75,1 milioane de lei, venituri totale de 76 de milioane de lei și cheltuieli de 87,2 milioane de lei. Compania a încheiat anul cu o pierdere de 11,2 milioane de lei și a avut un număr mediu de 165 de angajați.

Plecare răsunătoare din România: un gigant nordic își închide afacerea și vinde tot