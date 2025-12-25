Marea Britanie, care deține o insulă nelocuită, caută un paznic dispus să trăiască în mijlocul naturii, departe de aglomerație, pentru o perioadă de șase luni. Salariul este pe măsura peisajului: 30.000 de euro pentru durata contractului. Persoana selectată va trăi în liniște, înconjurată de mii de păsări marine și de frumusețea sălbatică a insulei, într-un mediu care promite o experiență complet diferită de ritmul urban.

Pentru cei care visează la o evadare totală din viața cotidiană, insula Handa reprezintă o oportunitate rară. Totuși, izolarea vine cu provocări care necesită curaj, adaptabilitate și o pasiune autentică pentru natură.

Cum arată viața pe insula Handa

Se caută un paznic pentru o insulă nelocuită situată în nord-vestul regiunii Highlands, pe țărmul Atlanticului de Nord. Postul, oferit de Scottish Wildlife Trust (SWT), acoperă o perioadă de șase luni și presupune inclusiv deplasări săptămânale cu barca spre continent pentru activități de bază, precum spălatul hainelor sau cumpărarea proviziilor, potrivit relatărilor BBC.

Accesul pe insula de 760 de acri, echivalentul a 307 hectare, se face cu un feribot pentru pasageri, iar călătoria durează aproximativ zece minute din Tarbet, o mică localitate aflată la câțiva kilometri de Scourie, care numără în jur de 200 de locuitori. Odată ce feribotul se îndepărtează de continent, Handa dezvăluie o lume complet diferită, dominată de liniște și natură. Ultimii locuitori permanenți au părăsit insula în secolul al XIX-lea, iar astăzi teritoriul este populat de zeci de mii de păsări marine, printre care se numără și puffinii, cunoscuți și ca papagali de mare.

În apropierea coastei pot fi observate frecvent balene și rechini pelerini, oferind priveliști spectaculoase, greu de întâlnit în alte locuri. Rolul paznicului nu se limitează la supravegherea faunei, ci include și coordonarea voluntarilor, precum și gestionarea vizitelor celor aproximativ 8.000 de turiști care ajung pe insulă în timpul verii.

Un job izolat, dar bine plătit

Postul oferit de Scottish Wildlife Trust se desfășoară între lunile martie și septembrie și este remunerat cu 26.112 lire sterline, echivalentul a aproximativ 30.000 de euro. Cazarea este asigurată gratuit, într-un adăpost special construit pentru paznici, adaptat condițiilor de pe insulă.

„Candidatul ideal este cineva care nu doar că poate conduce o echipă de voluntari, dar poate și să trăiască alături de ei”, a declarat domnul Potter. El a explicat că persoana selectată trebuie să fie ingenioasă, capabilă să găsească soluții rapide pentru situații neprevăzute și să se adapteze la vremea schimbătoare, care poate duce uneori la suspendarea curselor cu feribotul pentru mai multe zile.

Potrivit acestuia, o bună cunoaștere a monitorizării vieții sălbatice, în special a păsărilor marine, reprezintă un avantaj important. „Este un rol provocator, dar candidatul selectat va petrece câteva zile calde și însorite într-unul dintre cele mai frumoase și captivante locuri din Scoția”, a mai spus Potter, citat de BBC.

