De la 1 ianuarie, pe lângă majorări semnificative ale facturilor la utilități și carburanți, impozitele locale cresc cu 70%.

În unele situații, impozitele pe clădiri și terenuri ar putea crește chiar de până la trei ori după actualizarea bazelor de calcul la valorile reale de piață, iar impozitul pe mașini va fi aproape dublu, inclusiv pentru autoturismele electrice anterior scutite.

De asemenea, pentru imobilele considerate de lux se introduce o taxă suplimentară de 0,9%, potrivit Realitatea Plus.