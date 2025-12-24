Rafinăriile Petromidia Năvodari și Vega Ploiești, operate de Rompetrol – parte a Grupului KazMunayGas International –, ar urma să fie închise temporar pentru 30 de zile începând din februarie, potrivit unor surse din industrie citate de Mediafax. Compania nu a confirmat încă informația.

Decizia ar viza suspendarea activității de rafinare pentru o lună, în contextul noilor măsuri fiscale impuse sectorului petrolier. O solicitare oficială de clarificare a fost transmisă reprezentanților KMG International.

Informațiile apar după ce Rompetrol a avertizat public, în ultimele săptămâni, că noile taxe pun presiune majoră pe activitatea companiei.

„Pentru Rompetrol Rafinare, consecinţele regimului fiscal introdus în decembrie 2022 și continuat cu noi taxe pe cifra de afaceri sunt existenţiale”, a transmis compania în noiembrie.

Oficialii au criticat în special impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), despre care spun că „aplică impozitare în lanţ, taxând acelaşi litru de combustibil de mai multe ori, ducând rata efectivă de impozitare la peste 100%”.

Compania avertizează că o eventuală discontinuitate a activității ar afecta securitatea energetică a României: „Riscul discontinuităţii activităţii companiei ar pune în pericol securitatea energetică, stabilitatea financiară și credibilitatea strategică a țării în regiune”, au transmis reprezentanții Rompetrol.

Guvernul aprobă un act decisiv. Ce urmează pentru Lukoil în România

Întreruperea activițății la Petromidia, scenariu de coșmar

În primele nouă luni din 2025, Rompetrol Rafinare a procesat 4,61 milioane de tone de materii prime în rafinăriile Petromidia și Vega, însă rezultatul net a rămas negativ, influențat de volatilitatea pieței și de cadrul fiscal.

În contextul în care viitorul activelor Lukoil este incert, întreruperea rafinării la Petromidia ar avea un impact devastator, fiind vorba despre cea mai mare capacitate de procesare din România, de circa 5 milioane de tone. De altfel, cele două rafinării Rompetrol acoperă peste 45% din capacitatea totală a țării.

Dacă oprirea temporară se confirmă, rafinăria Petrobrazi (OMV Petrom) ar urma să rămână singura unitate de rafinare funcțională din România în februarie.