Potrivit actualizărilor de pe cele mai populare trackere, Moșul a decolat deja din Laponia și a început turul global, trecând pe rând prin Asia și Orientul Îndepărtat, acolo unde Ajunul vine mai devreme.

Cum îl urmărim pe Moș Crăciun

Pe NORAD Santa Tracker vezi în timp real poziția saniei pe hartă

Platforma arată viteza, destinația următoare și numărul de cadouri deja livrate

La fiecare oprire, Moșul lasă un mic mesaj sau o animație pentru cei care îl urmăresc

Totul este actualizat la câteva secunde, iar harta se aprinde cu puncte luminoase pe măsură ce Moșul bifează oraș după oraș.

Când ajunge Moș Crăciun în România

Dacă își păstrează ritmul obișnuit, Moșul intră în România în seara de 24 decembrie, de obicei între 21:00 și 23:00, începând cu estul țării și coborând apoi spre sud și vest. Bucureștiul este, de regulă, vizitat în jurul orei 22:00–23:00, când cei mici ar trebui deja să fie în pat „ca să nu-l sperie pe Moșul”.