Artista a publicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale, în care a dezvăluit că pregătise o surpriză specială pentru acesta.

„Îmi propusesem să-i fac o surpriză tatălui meu: să scriu un cântec pe care să-l cânt în ‘MĂIASTRA’, pe versurile uneia dintre miile de poezii pe care el le-a scris... Tata, fă-te bine!”, a transmis Loredana.

Artista le-a mulțumit medicilor care îl îngrijesc pe tatăl ei în aceste momente delicate și adezvăluit și că noul cântec, intitulat „Mărturisire”, este compus pe versurile tatălui ei, poetul Vasile Groza. „Tată, aș fi vrut să auzi cât de frumos a ieșit acest cântec! Se numește ‘Mărturisire’, pe versurile poetului Vasile Groza, tatăl meu”, a scris artista.

Loredana a mărturisit, încă din vară, că tatăl ei are probleme serioase de sănătate, motiv pentru care nici nu a mai putut fi prezent la ultimele ei concerte, evenimente de la care era nelipsit.