Potrivit unui material informativ postat marți pe pagina de Facebook a SJU Târgu Jiu, mesele îmbelșugate, alcoolul, dulciurile sunt tentații pentru toți, iar meniul tradițional de Crăciun este unul foarte bogat caloric, cu o proporție mare de grăsimi animale și cu puține legume.

”Ca să ne bucurăm de mesele din perioada sărbătorilor de iarnă, trebuie să ținem seama de câteva sfaturi legate de o alimentație echilibrată. Puteți evita excesele alimentare și să limitați creșterea în greutate rămânând activi, mâncând cu atenție și conștient, consumând apă și făcând alegeri inteligente pentru mesele principale și gustări. Nu trebuie să uităm că mersul pe jos, plimbările în aer liber sunt o ocazie de a face activitate fizică, necesară unui stil de viață sănătos. Cum să ne bucurăm de bunătățile specifice sărbătorilor? Pentru a trece cu bine peste sărbătorile de iarnă, cuvintele cheie sunt moderația. Dar și simplitatea. Prin simplitate se înțelege folosirea ingredientelor proaspete, cât mai puțin procesate, cu cât mai puțini aditivi/conservanți/coloranți. Ce fel de asocieri alimentare sunt indicate? Ca și asocieri, sunt recomandate ca pe farfurie să avem întotdeauna, în părți egale (vizual), legume, proteine și carbohidrați”, arată sursa citată.

Din categoria legumelor, iarna se pot consuma murăturile, însă persoanele care suferă de hipertensiune arterială sunt sfătuite să mănânce variantele proaspete - salată de roșii, castraveți, varză, sfeclă sau salată verde.

Ca surse de proteine de origine animală, sunt enumerate carnea slabă - mușchiul de porc, pulpă/piept de curcan sau pui, lactatele semidegresate, ouăle sau peștele.

În categoria alimentelor cu carbohidrați se numără pâinea/cerealele/pastele integrale, fructele, orezul integral, porumbul/mămăliga, dar și cartoful, fasolea boabe, lintea sau năutul.

”Practic, în farfurie, de Crăciun, la aperitive, putem pune brânză sau o bucățică de caltaboș/leber cu legume și pâine; la felul principal putem să avem carne slabă alături de legume și mămăligă sau cartofi”, se mai menționează în postare.

În cazul pacientului cu diabet, care ar trebui să știe pentru fiecare masă consumată cantitatea de carbohidrați permisă, stabilită cu medicul curant diabetolog, o felie de cozonac poate avea până la jumătate din cantitatea de glucide permisă pe întreaga zi.

În această perioadă, se recomandă moderația, la fel ca în orice perioadă a anului, precum și respectarea orarului meselor, pe cât posibil.

Cât despre alcool, e bine de știut că poate precipita o hipoglicemie - scăderea valorilor glicemice sub 70 mg/dl, deci se recomandă a se consuma în cantitate mică - un pahar de vin, o bere pe întreaga zi.

”Fiecare pacient este unic. În funcție de bolile pe care le mai are, recomandările sunt diferite: dacă pacientul suferă de hipertensiune sau are tratament pentru hipertensiune arterială, sfatul este de a evita alimentele sărate: telemea, covrigi sărați, măsline sărate, murături, conserve, mezeluri, mâncăruri gătite cu adaosuri de tip vegeta; dacă nivelul colesterolului este crescut sau pacientul urmează tratament pentru el, sunt de evitat mâncărurile prăjite, cele cu conținut crescut de grăsimi (șorici, unt, untură, carnea grasă, mezelurile, toba, cârnații etc.), dar și prăjiturile, produsele de la patiserie/cofetărie; dacă nivelul trigliceridelor este crescut, se recomandă evitarea consumului de băuturi alcoolice, sucuri îndulcite, dulciuri, alimente cu zahăr, inclusiv prăjiturile făcute în casă sau cumpărate. Dacă pacientul suferă de obezitate, se recomandă încadrarea în numărul de kilocalorii stabilit cu medicul curant diabet, nutriție, astfel încât să nu crească în greutate”, conchid specialiștii SJU Târgu Jiu.