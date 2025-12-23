Actorul, ajuns la 36 de ani, apare în imagini vizibil dezorientat și într-o stare precară, o realitate greu de acceptat pentru cei care l-au cunoscut în perioada în care era un copil talentat, energic și plin de viață pe platourile Nickelodeon.

Foștii colegi, copleșiți de veste: „E dureros să-l vezi așa”

Situația lui Tylor a fost discutată pe larg în podcastul „Ned’s Declassified Survival Guide”, unde Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee și Lindsey Shaw au vorbit deschis despre șocul și tristețea provocate de imaginile apărute online.

Daniel Curtis Lee a fost primul care a vorbit despre momentul în care a aflat ce se întâmplă cu Tylor. El a mărturisit: „Am primit niște vești proaste la începutul acestei săptămâni despre dragul nostru prieten Tylor Chase. A fost mult de procesat pentru mine. Când am văzut prima dată, am fost furios, pentru că mi-am zis: de ce să pui o cameră în fața cuiva în momentele sale grele? Dar apoi am fost supărat pe mine însumi pentru că mă simt neputincios, pentru că nu am simțit că aș putea face prea multe”.

Șoc la Hollywood. Un mare actor, cunoscut din „Pulp Fiction” și „The Mask”, găsit mort în apartamentul său. Avea doar 60 de ani

Daniel a explicat apoi că se simte prins între dorința de a-l ajuta și teama că intervenția lui ar putea fi respinsă. „La început nu am vrut să cred, mă gândeam că doar l-au prins într-un moment nepotrivit. Dar apoi am văzut alte videoclipuri și se pare că trece prin niște probleme. Cred cu tărie că își poate reveni, dar asta este și o dorință din partea mea. Trebuie să mă duc să-l văd. Vreau să-l ajut în această luptă și să încerc să mă conectez cu el cumva. De asemenea, nu vreau să pierd timpul și să-l pun pe jar”.

Lindsey Shaw a vorbit la rândul ei despre dorința de a-l întâlni: „Nu poți face prea multe, dar mi-ar plăcea să merg să vorbesc cu el, să-l privesc în ochi și să-i spun că îl iubesc. Mi-e dor de Tylor, îl iubesc pe Tylor foarte, foarte mult”.

Devon Werkheiser a descris situația ca fiind devastatoare: „Este dureros și șocant să vezi unde a ajuns… este greu să vezi pe cineva pe care îl cunoșteai și iubeai într-o perioadă cu adevărat specială, o persoană cu adevărat dulce, că așa a ajuns viața lui. Este greu”.

Daniel a încheiat discuția cu speranță, dar și cu realism: „Cu toții sperăm că îl putem aduce pe Tylor pe un drum mai bun, vom vedea ce putem face aici”.

Fanii, la rândul lor, au reacționat emoțional

Pe rețelele sociale, mesajele au fost numeroase și pline de empatie. „Asta chiar îmi frânge inima”, a scris un fan. „Asta m-a făcut atât de trist”, a spus un altul, exprimând sentimentul general al comunității care l-a urmărit pe Tylor în copilărie.

Mama lui Tylor oprește strângerea de fonduri: „Tylor are nevoie de îngrijiri medicale, nu de bani”

După viralizarea videoclipului, fanii au inițiat o strângere de fonduri pentru a-l ajuta pe fostul actor. Campania a fost însă oprită imediat de mama lui, care a explicat că problema fiului ei nu este lipsa banilor, ci refuzul de a primi tratament.

Ea a transmis un mesaj clar: „Tylor are nevoie de îngrijiri medicale, nu de bani. Dar el refuză asta”. Mama lui a explicat și de ce donațiile nu ar fi utile: „Apreciez efortul vostru. Dar banii nu ar fi un beneficiu pentru el. I-am luat mai multe telefoane, dar le pierde într-o zi sau două. Nu își poate gestiona singur banii pentru medicamente”.

Un destin complicat și o luptă care continuă

Cazul lui Tylor Chase evidențiază fragilitatea vieții după succesul timpuriu și dificultățile cu care se confruntă mulți foști copii‑vedetă. Deși prietenii și familia încearcă să găsească o soluție, situația rămâne delicată, iar drumul spre recuperare depinde în mare măsură de voința și disponibilitatea lui Tylor de a accepta ajutorul.

Hollywood, în doliu. Un actor cunoscut din „The Wire” și „It: Chapter Two”, s-a sinucis. Avea doar 46 de ani