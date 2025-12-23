”Începând cu data de 24.12.2025, autobuzele nu vor mai circula pe calea de rulare a tramvaielor.

Având în vedere avertizarea meteorologică emisă de către Administrația Națională de Meteorologie, care vizează manifestarea unor fenomene meteorologice nefavorabile în Capitală (precipitații mixte, polei, ninsori temporar viscolite, intensificări ale vântului și scăderea semnificativă a temperaturilor), începând din data de 24.12.2025, autobuzele nu vor mai circula pe calea de rulare a tramvaielor, ci pe carosabil și vor efectua opriri în stațiile de autobuz amplasate la bordură”, a nunță STB.

Potrivit reprezentanților companiei, ”această decizie a fost luată pentru a preveni dificultățile la frânare cauzate de alunecarea pe șinele de tramvai”.

”Menționăm faptul că această măsură este temporară iar autobuzele vor reveni pe calea de rulare a tramvaielor la o dată care va fi comunicată ulterior.

Amintim călătorilor că STB SA pune la dispoziție mai multe mijloace de informare pentru a afla, în timp real, programul de circulație al mijloacelor de transport sau informații despre eventuale modificări de trasee, respectiv:

aplicația Info TB;

site-ul oficial STB SA;

paginile oficiale ale STB SA de pe rețelele de socializare (Facebook, Instagram și X)”, se arată în anunțul STB.