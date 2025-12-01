Societatea de Transport București (STB) a transmis că liniile 1 și 10 sunt momentan blocate pe Bulevardul Doina Cornea, iar călătorii au fost informați printr-un mesaj oficial publicat la ora 15:55.

Deocamdată nu se cunosc detalii clare despre modul în care s-a produs coliziunea. Un martor aflat la fața locului a precizat pe grupul de Facebook „Info Trafic București și Ilfov – Radare/RAR” că traficul rutier de pe carosabil nu a fost afectat de incident.

Până la această oră nu au fost raportate victime, iar echipele de intervenție verifică starea vehiculelor și condițiile reluării circulației.

Incident șocant în Capitală: femeie, răpusă de infarct în timp ce traversa strada. Imagini halucinante VIDEO