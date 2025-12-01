Accident sub podul Basarab. Liniile 1 și 10, blocate după ciocnirea a două tramvaie

Un incident de circulație a avut loc luni după-amiază sub Podul Basarab, unde două tramvaie s-au ciocnit în stația Pod Grozăvești, pe sensul spre Banu Manta.

Societatea de Transport București (STB) a transmis că liniile 1 și 10 sunt momentan blocate pe Bulevardul Doina Cornea, iar călătorii au fost informați printr-un mesaj oficial publicat la ora 15:55.

Deocamdată nu se cunosc detalii clare despre modul în care s-a produs coliziunea. Un martor aflat la fața locului a precizat pe grupul de Facebook  „Info Trafic București și Ilfov – Radare/RAR” că traficul rutier de pe carosabil nu a fost afectat de incident.

Până la această oră nu au fost raportate victime, iar echipele de intervenție verifică starea vehiculelor și condițiile reluării circulației. 

