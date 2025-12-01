Din primele informații, incidentul s-a petrecut la intersecția dintre Șoseaua Morarilor cu Șoseaua Fundeni.

Martorii spun că este vorba despre o femeie care a făcut infarct chiar când traversa strada. Aceasta a fost resuscitată timp de aproximativ 20-30 de minute însă, din nefericire, nu a răspuns manevrelor, astfel că a fost declarat decesul.

„Nu a fost accident. Pur și simplu o persoană de sex feminin a căzut din picioare și nu a răspuns la resuscitări”, se arată în comentariul unui bucureștean la postarea de pe un grup public de Facebook.

„Nu a fost accident, persoana respectivă a făcut infarct chiar când trecea strada. Din păcate, a decedat”, a scris o altă persoană.