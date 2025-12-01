Incident șocant în Capitală: femeie, răpusă de infarct în timp ce traversa strada. Imagini halucinante VIDEO

Incident grav, luni dimineață, în Capitală. O femeie a murit subit după ce s-a prăbușit în timp ce traversa strada, cel mai probabil în urma unui infarct. Echipajul de prim ajutor sosit de urgență la fața locului nu a mai putut face altceva decât să constate decesul. Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional!

Din primele informații, incidentul s-a petrecut la intersecția dintre Șoseaua Morarilor cu Șoseaua Fundeni.

Martorii spun că este vorba despre o femeie care a făcut infarct chiar când traversa strada. Aceasta a fost resuscitată timp de aproximativ 20-30 de minute însă, din nefericire, nu a răspuns manevrelor, astfel că a fost declarat decesul. 

„Nu a fost accident. Pur și simplu o persoană de sex feminin a căzut din picioare și nu a răspuns la resuscitări”, se arată în comentariul unui bucureștean la postarea de pe un grup public de Facebook.

„Nu a fost accident, persoana respectivă a făcut infarct chiar când trecea strada. Din păcate, a decedat”, a scris o altă persoană.

 