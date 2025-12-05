Al treilea sondaj AtlasIntel, realizat la comanda HotNews, o indică, pentru prima dată, pe locul 1 pe Anca Alexandrescu. Cu 24%, candidata susținută de AUR este cu doar 0,1% în fața lui Daniel Băluță, care are 23,9%.
Cei doi se aflau pe primele locuri, dar în ordine inversă și în al doilea sondaj AtlasIntel, din 1 decembrie, diferența fiind tot de 0,1%.
Anca Alexandrescu și realitatea.net, victimele unui fals grosolan. Un fake news lansat pe X anunță retragerea candidatei independente - FOTO
Ciucu 20,2%, Drulă 15,3%
Pe locul 3 se află Ciprian Ciucu, reprezentantul PNL, cu 20,2%, la sub 4% de cei doi.
Candidatul USR Cătălin Drulă este pe locul 4, cu 15,3%. Drulă a rămas constant, anteriorul sondaj arătându-l la 15,5%
- Sondajul de opinie a fost realizat de AtlasIntel pentru HotNews în perioada 1-5 decembrie 2025, pe un eșantion de 2.188 de persoane.
- Sondajul AtlasIntel a fost realizat prin metoda recrutare digitală aleatorie și are o marjă de eroare de 2 puncte procentuale, la un grad de încredere de 95%.