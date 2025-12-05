Sondajul care dinamitează sistemul: Anca Alexandrescu, pe primul loc în lupta pentru Primăria Generală – ATLASINTEL

Alexandrescu si Băluță erau pe primele locuri și în sondajul anterior
Alexandrescu si Băluță erau pe primele locuri și în sondajul anterior

Un nou sondaj AtlasIntel, ultimul înaintea scrutinului de duminică, provoacă șoc în inima sistemului. Candidata suveranistă Anca Alexandrescu este creditată cu prima șansă, la o zecime de procent în fața lui Daniel Băluță. Alexandrescu și Băluță au făcut schimb de locuri față de precedenta cercetare. Ciprian Ciucă se află pe al treilea loc, iar rezistul Durlă pare să se piardă de plutonul din frunte.

Al treilea sondaj AtlasIntel, realizat la comanda HotNews, o indică, pentru prima dată, pe locul 1 pe Anca Alexandrescu. Cu 24%, candidata susținută de AUR este cu doar 0,1% în fața lui Daniel Băluță, care are 23,9%.

Cei doi se aflau pe primele locuri, dar în ordine inversă și în al doilea sondaj AtlasIntel, din 1 decembrie, diferența fiind tot de 0,1%. 

Anca Alexandrescu și realitatea.net, victimele unui fals grosolan. Un fake news lansat pe X anunță retragerea candidatei independente - FOTO

Ciucu 20,2%, Drulă 15,3%

Pe locul 3 se află Ciprian Ciucu, reprezentantul PNL, cu 20,2%, la sub 4% de cei doi. 

Candidatul USR Cătălin Drulă este pe locul 4, cu 15,3%. Drulă a rămas constant, anteriorul sondaj arătându-l la 15,5%

  • Sondajul de opinie a fost realizat de AtlasIntel pentru HotNews în perioada 1-5 decembrie 2025, pe un eșantion de 2.188 de persoane.
  • Sondajul AtlasIntel a fost realizat prin metoda recrutare digitală aleatorie și are o marjă de eroare de 2 puncte procentuale, la un grad de încredere de 95%.