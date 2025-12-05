Al treilea sondaj AtlasIntel, realizat la comanda HotNews, o indică, pentru prima dată, pe locul 1 pe Anca Alexandrescu. Cu 24%, candidata susținută de AUR este cu doar 0,1% în fața lui Daniel Băluță, care are 23,9%.

Cei doi se aflau pe primele locuri, dar în ordine inversă și în al doilea sondaj AtlasIntel, din 1 decembrie, diferența fiind tot de 0,1%.

Ciucu 20,2%, Drulă 15,3%

Pe locul 3 se află Ciprian Ciucu, reprezentantul PNL, cu 20,2%, la sub 4% de cei doi.

Candidatul USR Cătălin Drulă este pe locul 4, cu 15,3%. Drulă a rămas constant, anteriorul sondaj arătându-l la 15,5%