Executivul a plafonat prețurile pentru doar câteva zile și doar pentru o treime din totalul benzinăriilor din Franța. Cum mâine expiră ordonanța guvernamentală, șoferii s-au înghesuit la pompă.

Aceștia au plătit puțin peste 5 lei pentru un litrul de benzină și peste 10 lei pentru litru de motorină.

Situație punctuală, nu criză națională

Datele oficiale indică faptul că aproximativ 12% dintre stațiile de alimentare au rămas fără unul sau mai multe tipuri de carburant. Guvernul francez susține însă că nu este vorba despre o penurie generală, ci despre probleme logistice locale și izolate, concentrate în special în rețeaua operată de compania TotalEnergies.

Autoritățile au explicat că situația a apărut pe fondul unui „aflux neobișnuit” de clienți către benzinăriile TotalEnergies. Acest lucru a fost generat de politica de prețuri a companiei, care a plafonat temporar costurile la 1,99 euro pe litru pentru benzină și 2,09 euro pentru motorină, până pe 7 aprilie.

Aceste prețuri sunt semnificativ mai mici decât media națională, ceea ce a atras un număr mare de șoferi către această rețea.

Diferențe de preț și presiune pe aprovizionare

Plafoanele sunt aplicate în aproximativ 3.300 de benzinării TotalEnergies, reprezentând o treime din totalul stațiilor din țară. Diferența dintre aceste prețuri și media națională a dus la o presiune suplimentară asupra distribuției, în anumite cazuri generând lipsuri temporare de carburant.

În calcul nu sunt incluse benzinăriile care vând doar anumite tipuri de carburant sau cele închise din alte motive decât lipsa combustibilului.

Măsuri de sprijin și limitări bugetare

Executivul de la Paris a anunțat măsuri de sprijin pentru anumite categorii afectate, precum fermierii și pescarii. Valoarea totală a acestora este estimată la 130 de milioane de euro.

În același timp, autoritățile au transmis că nu pot implementa un plan de sprijin de amploarea celui din criza energetică din 2022, invocând starea finanțelor publice. Orice cheltuială suplimentară va necesita ajustări în alte zone ale bugetului.

